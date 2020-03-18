В МЗ опровергли слухи о прекращении плановой помощи в больницах
18 марта, 2020, 18:50
Оказание медицинской помощи пациентам, нуждающимся в ней по жизненным показаниям, во время карантина продолжится
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
В сети распространяется информация о том, что в связи с карантином в украинских больницах якобы прекратится оказания медицинской помощи, в том числе при родах или онкопациентам.
Министерство здравоохранения Украины уверяет, что эта информация не соответствует действительности. Все медицинские услуги, непредоставление которых несет серьезный риск для жизни и развития жизнеугрожающих состояний или может привести к развитию критических состояний, должны предоставляться в полном объеме и своевременно.
- Напомним, нардеп Шахов заявил, что, вероятно, заразился коронавирусом и ожидает окончательного подтверждения от врачей. Впоследствии в МЗ подтвердили эту информацию.
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