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Espreso.tvОбществоВ МЗ опровергли слухи о прекращении плановой помощи в больницах

В МЗ опровергли слухи о прекращении плановой помощи в больницах

Оказание медицинской помощи пациентам, нуждающимся в ней по жизненным показаниям, во время карантина продолжится

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В сети распространяется информация о том, что в связи с карантином в украинских больницах якобы прекратится оказания медицинской помощи, в том числе при родах или онкопациентам.

Министерство здравоохранения Украины уверяет, что эта информация не соответствует действительности. Все медицинские услуги, непредоставление которых несет серьезный риск для жизни и развития жизнеугрожающих состояний или может привести к развитию критических состояний, должны предоставляться в полном объеме и своевременно.

 
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