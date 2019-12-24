 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЗаработал $915 млн: Мейвезер опередил Роналду и Месси в рейтинге самых богатых спортсменов десятилетия Forbes

Заработал $915 млн: Мейвезер опередил Роналду и Месси в рейтинге самых богатых спортсменов десятилетия Forbes


фото: twitter
Знаменитый боксер Флойд Мейвезер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов последнего десятилетия по версии Forbes - американец заработал $915 млн

Об этом сообщает Forbes.

Американский журнал составил рейтинг десяти самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия. Список возглавил непобедимый боксер Флойд Мейвезер, который с 2009-го по 2020-й год заработал $915 млн.

Второе место занял нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, в активе португальца 800 млн. Третья строчка в рейтинге за форвардом "Барселоны" Лионелем Месси - 750 млн.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes:

1. Флойд Мейвезер-младший (бокс) - $915 млн

2. Криштиану Роналду (футбол) - $800 млн
3. Лионель Месси (футбол) - $750 млн
4. Леброн Джеймс (баскетбол) - $680 млн
5. Роджер Федерер (теннис) - $640 млн
6. Тайгер Вудс (гольф) - $615 млн
7. Фил Микельсон (гольф) - $480 млн
8. Мэнни Пакьяо (бокс) - $435 млн
9. Кевин Дюрант (баскетбол) - $425 млн
10. Льюис Хэмилтон (автогонки) - $400 млн
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 декабря, 2019 вторник

больше новостей

24 декабря, 2019 вторник

23 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать