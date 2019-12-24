Заработал $915 млн: Мейвезер опередил Роналду и Месси в рейтинге самых богатых спортсменов десятилетия Forbes
24 декабря, 2019, 16:40
Знаменитый боксер Флойд Мейвезер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов последнего десятилетия по версии Forbes - американец заработал $915 млн
Об этом сообщает Forbes.
Американский журнал составил рейтинг десяти самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия. Список возглавил непобедимый боксер Флойд Мейвезер, который с 2009-го по 2020-й год заработал $915 млн.
Второе место занял нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, в активе португальца 800 млн. Третья строчка в рейтинге за форвардом "Барселоны" Лионелем Месси - 750 млн.
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes:
1. Флойд Мейвезер-младший (бокс) - $915 млн
2. Криштиану Роналду (футбол) - $800 млн
3. Лионель Месси (футбол) - $750 млн
4. Леброн Джеймс (баскетбол) - $680 млн
5. Роджер Федерер (теннис) - $640 млн
6. Тайгер Вудс (гольф) - $615 млн
7. Фил Микельсон (гольф) - $480 млн
8. Мэнни Пакьяо (бокс) - $435 млн
9. Кевин Дюрант (баскетбол) - $425 млн
10. Льюис Хэмилтон (автогонки) - $400 млн
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