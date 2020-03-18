Украинский боксер Гвоздик настроен взять реванш у россиянина

18 марта, 2020, 13:51

Бывший чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил, что настроен взять реванш у россиянина Артура Бетербиева

Об этом сообщает Luckypunch.net.

По словам Гвоздика, он намерен взять реванш у Бетербиева за поражение в бою за титулы чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

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"Я злой, голодный, из зала не вылезаю. Хочу в ринг, но пока не пускают. Однако ситуация такая не только у меня, а у всех сейчас, поэтому подождем. Двигаюсь только вперед, возьмем реванш у Бетербиева, что я хочу сделать. Ему респект, он крутой чемпион, но я хочу с ним побоксировать еще раз ", - сказал Гвоздик.

В октябре 2019 г. Гвоздик проиграл Бетербиеву нокаутом в объединительном поединке.