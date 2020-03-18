Украинский боксер Гвоздик настроен взять реванш у россиянина
Об этом сообщает Luckypunch.net.
По словам Гвоздика, он намерен взять реванш у Бетербиева за поражение в бою за титулы чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
Читайте также: Все глупости - ходите в храм, Причащайтесь - и все будет хорошо: Усик посоветовал, как себя вести во время карантина
"Я злой, голодный, из зала не вылезаю. Хочу в ринг, но пока не пускают. Однако ситуация такая не только у меня, а у всех сейчас, поэтому подождем. Двигаюсь только вперед, возьмем реванш у Бетербиева, что я хочу сделать. Ему респект, он крутой чемпион, но я хочу с ним побоксировать еще раз ", - сказал Гвоздик.
В октябре 2019 г. Гвоздик проиграл Бетербиеву нокаутом в объединительном поединке.
- Напомним, 27 февраля Александр Гвоздик начал подготовку к следующему бою после поражения от россиянина Артура Бетербиева.
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-