Украинский боксер Гвоздик возобновил тренировки после поражения нокаутом

27 февраля, 2020, 12:12

Бывший чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик начал подготовку к следующему бою после поражения от россиянина Артура Бетербиева

Об этом Гвоздик сообщил в Instagram.

"Тренировочный лагерь стартовал", - написал Гвоздик.

Первый этап подготовки к следующему бою украинец проводит в Нью-Йорке (США).

В октябре 2019 г. Гвоздика в десятом раунде нокаутировал Бетербиев в поединке за титулы чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

Ожидается, что возвращение Александра Гвоздика на ринг состоится в июне.