Украинский боксер Гвоздик возобновил тренировки после поражения нокаутом
27 февраля, 2020, 12:12
Бывший чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик начал подготовку к следующему бою после поражения от россиянина Артура Бетербиева
Об этом Гвоздик сообщил в Instagram.
"Тренировочный лагерь стартовал", - написал Гвоздик.
Первый этап подготовки к следующему бою украинец проводит в Нью-Йорке (США).
В октябре 2019 г. Гвоздика в десятом раунде нокаутировал Бетербиев в поединке за титулы чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
Ожидается, что возвращение Александра Гвоздика на ринг состоится в июне.
- Напомним, 19 октября 2019 г. в Филадельфии Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву в поединке за чемпионские пояса WBC и IBF в полутяжелом весе.
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