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Espreso.tvСпортУкраинский боксер Гвоздик возобновил тренировки после поражения нокаутом

Украинский боксер Гвоздик возобновил тренировки после поражения нокаутом


фото: Getty Images
Бывший чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик начал подготовку к следующему бою после поражения от россиянина Артура Бетербиева

Об этом Гвоздик сообщил в Instagram.

"Тренировочный лагерь стартовал", - написал Гвоздик.

Первый этап подготовки к следующему бою украинец проводит в Нью-Йорке (США).

В октябре 2019 г. Гвоздика в десятом раунде нокаутировал Бетербиев в поединке за титулы чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

Ожидается, что возвращение Александра Гвоздика на ринг состоится в июне.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camp has started #gvozdyk #teamgvozdyk @venum

Публикация от Oleksandr "The Nail" Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

 

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