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Espreso.tvСпортСтало известно, когда завершится карантин в чемпионате Италии

Стало известно, когда завершится карантин в чемпионате Италии


фото: Getty Images
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора считает, что Серию А нужно восстановить в начале мая

Об этом сообщает журналист Nicolo Schira y twitter.

Спадафора выступил с заявлениями относительно ситуации с пандемией коронавируса в стране.

"Мы рассматриваем абсолютный запрет на любую спортивную деятельность на открытом воздухе, так как многие люди игнорируют совет оставаться дома. Ожидается, что чемпионат Серии А восстановится в начале мая", - заявил Спадафора.

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По последним данным в Италии более 31 тыс. больных коронавирусом. Это второй показатель в мире и первый в Европе.

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