Стало известно, когда завершится карантин в чемпионате Италии
18 марта, 2020, 16:36
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора считает, что Серию А нужно восстановить в начале мая
Об этом сообщает журналист Nicolo Schira y twitter.
Спадафора выступил с заявлениями относительно ситуации с пандемией коронавируса в стране.
"Мы рассматриваем абсолютный запрет на любую спортивную деятельность на открытом воздухе, так как многие люди игнорируют совет оставаться дома. Ожидается, что чемпионат Серии А восстановится в начале мая", - заявил Спадафора.
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По последним данным в Италии более 31 тыс. больных коронавирусом. Это второй показатель в мире и первый в Европе.
- Nicolò Schira (@NicoSchira) March 18, 2020
- Напомним, 17 марта УЕФА принял решение перенести финальную часть чемпионата Европы по футболу на 2021 из-за пандемии коронавируса.
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