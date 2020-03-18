Стало известно, когда завершится карантин в чемпионате Италии

18 марта, 2020, 16:36

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора считает, что Серию А нужно восстановить в начале мая

Об этом сообщает журналист Nicolo Schira y twitter.

Спадафора выступил с заявлениями относительно ситуации с пандемией коронавируса в стране.

"Мы рассматриваем абсолютный запрет на любую спортивную деятельность на открытом воздухе, так как многие люди игнорируют совет оставаться дома. Ожидается, что чемпионат Серии А восстановится в начале мая", - заявил Спадафора.

Читайте также: На итальянском ТВ запустили футбольное шоу Лига карантина

По последним данным в Италии более 31 тыс. больных коронавирусом. Это второй показатель в мире и первый в Европе.

- Nicolò Schira (@NicoSchira) March 18, 2020