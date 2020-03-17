На итальянском ТВ запустили футбольное шоу Лига карантина
17 марта, 2020, 21:00
На итальянском телеканале Italia 1 в ближайший четверг выйдет новое шоу Лига карантина, где звезды футбола будут соревноваться в видеоигре FIFA 20
Об этом сообщает телеграмм канал "Джанлука Лападула".
Это первый подобный турнир по игровому симулятору FIFA20 среди бывших и действующих футболистов.
В шоу примут участие Марио Балотелли, Марко Матерацци, Фабио и Паоло Каннаваро, Иммобиле, Андреа Пирло, Чиро Феррара, Массимо Оддо, Сандро Тонала, Лука Пеллегрини, Давид Дзаппакоста, Армандо Иццо, Андреа Петанья, Федерико Кьеза, Бертолаччи, Мойзе Кин, Берарди, Джанлуиджи Доннарумма, Хавьер Пасторе и многие другие.
- 17 января футбольный симулятор FIFA 20 признали самой продаваемой видеоигрой в Европе в 2019-м году.
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