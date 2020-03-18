Родные умершей от коронавируса в Черновцах госпитализированы

18 марта, 2020, 12:57

В Черновицкой области установили 5 человек, контактировавших с умершей женщиной, у которой был обнаружен коронавирус, они госпитализированы, у всех признаки инфекции

Об этом сообщает информационное агентство "АСС".

По словам заместителя председателя Черновицкой облгосадминистрации Натальи Гусак, все 5 человек, контактировавших с инфицированной женщиной, имеют признаки вирусного заболевания.

"По женщине, которая имееет летальный случай, установлено 5 контактных лиц, имеющих в том числе признаки вирусного заболевания. Они госпитализированы", - сообщила Гусак.

Также она отметила, что в Черновицкой области зафиксированы случаи заболевания коронавируса в легкой форме у мужчины, который перенес его дома и не обращался к врачам.

"Также мы имеем ситуацию, когда мужчина перенес это заболевание в легкой форме дома и он не обращался к врачам. И уже установлено первое обращение по этой ситуации от жены", - отметила заместитель председателя Черновицкой ОГА.

Отметим, 33-летняя жительница Черновицкой области умерла 16 марта. На следующий день, 17 марта, унее подтвердили коронавирус. При этом председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил, что смерть женщины была связана с ее сопутствующими диагнозами и болезнями, не связанными с коронавирусом.