Родные умершей от коронавируса в Черновцах госпитализированы
Об этом сообщает информационное агентство "АСС".
По словам заместителя председателя Черновицкой облгосадминистрации Натальи Гусак, все 5 человек, контактировавших с инфицированной женщиной, имеют признаки вирусного заболевания.
"По женщине, которая имееет летальный случай, установлено 5 контактных лиц, имеющих в том числе признаки вирусного заболевания. Они госпитализированы", - сообщила Гусак.
Также она отметила, что в Черновицкой области зафиксированы случаи заболевания коронавируса в легкой форме у мужчины, который перенес его дома и не обращался к врачам.
"Также мы имеем ситуацию, когда мужчина перенес это заболевание в легкой форме дома и он не обращался к врачам. И уже установлено первое обращение по этой ситуации от жены", - отметила заместитель председателя Черновицкой ОГА.
Отметим, 33-летняя жительница Черновицкой области умерла 16 марта. На следующий день, 17 марта, унее подтвердили коронавирус. При этом председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил, что смерть женщины была связана с ее сопутствующими диагнозами и болезнями, не связанными с коронавирусом.
- Напомним, мать умершей написала открытое письмо, в котором обвинила врачей в смерти дочери
- По состоянию на 17 марта в Украине 2 летальных случая от коронавируса, еще 12 человек заражены, из них - двое дошкольников.
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