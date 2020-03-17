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Espreso.tvОбществоВ Украине уже 14 случаев коронавируса, 2 - летальные

В Украине уже 14 случаев коронавируса, 2 - летальные

В Украине лабораторно подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом Covid-19, 2 из них летальные.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Получены 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и г. Киев (2).

Из обнаруженных сегодня:
Киевская обл. (1) - 44-летний мужчина, был заграницей;
Черновицкая (6) - 33-летняя женщина (летальный), люди в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей - год и десять месяцев и шесть месяцев. Все являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

 

 

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