В Украине уже 14 случаев коронавируса, 2 - летальные
17 марта, 2020, 20:29
Из обнаруженных сегодня:
В Украине лабораторно подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом Covid-19, 2 из них летальные.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Получены 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и г. Киев (2).
Из обнаруженных сегодня:
Киевская обл. (1) - 44-летний мужчина, был заграницей;
Черновицкая (6) - 33-летняя женщина (летальный), люди в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей - год и десять месяцев и шесть месяцев. Все являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.
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