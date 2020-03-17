Коронавирус: родные умершей на Буковине женщины обвиняют врачей в халатности. Открытое письмо

17 марта, 2020, 22:01

Родные умершей возмущены действиями врачей. Обнародовали письмо, где заявляют: женщине отказали в помощи, когда она впервые обратилась к ним и не наблюдали за ней во время пребывания в боксе

Открытое письмо мать умершей Людмила Пацалюк написала в редакцию " Первого Буковинского ".

Публикуем открытое письмо матери полностью:

"Татьяне было 33... Без мамы остались двое детей... Я считаю, что мою дочь можно было спасти, если бы вовремя и в полном объеме была оказана первая помощь

У нее была сопутствующая неврологическая патология - опухоль возле центрального ствола головного мозга (кавернозная ангиома продолговатого мозга). В октябре 2016 года ее прооперировали в Киеве успешно, в последнее время чувствовала себя нормально.

7 марта у Татьяны поднялась температура. Она думала, что это обычное ОРВИ. 2 дня не проходило и они вызвали из Вашковцев врача. Проконсультировавшись, назначили антибиотики, стало опять хуже. 13 марта поехала в Вашковцы, сделала снимок - там двусторонняя пневмония. Понимая с мужем, что автомобиль скорой в их селе скоро развалится, поехали сразу же в областную больницу сами вечером в пятницу, 13 марта. В отделении пульмонологии на них вызверились, мол, зачем пришли без направления. Послушали и сказали, что хрипов нет, а на снимке - все хорошо.

Следовательно, на приемном их никуда не направили больше и они поехали домой. Покойная имела образование и понимала, что ее состояние начало ухудшаться. Поэтому решила перейти на более сильный антибиотик. Однако ночью начала задыхаться и утром 14 марта в субботу ей вызвали сельскую скорую.

Эта скорая еле доехала до Черновцов, поскольку она неделю на ремонте, а неделю работает. Сразу же Татьяну направили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Девушка из приемного покоя шла туда пешком, потому что кресло каталку не нашли. Подключили систему. Позже у нее начался судорожный приступ - из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи и интоксикации организма.

Возможно, врачи не обратили внимание, что при удалении опухоли ей капали сильные антибиотики и у организма резистентность к слабым. В инфекционном отделении состояние ухудшалось. Интоксикация и постоянная субфибрильная температура вызвали судороги. Женщина потеряла сознание в понедельник около 17 часов вечера. Кнопки вызова в боксах не работают и кто знает, сколько она там лежала, пока ее нашли.

Реанимационные мероприятия результата уже не дали - в 19.20 Татьяны не стало...

Врачи поставили диагноз - эпилептический приступ, которого у нее в жизни ни разу не было. Нам известно, что врачи не могли найти вен - поэтому не докапывали растворы, потому что игла выходила из вены. Почему-то не делали венорезекцию (вывод вены под ключицу), чтобы полноценно провести дезинтоксикационную и антибактериальную терапию, как и рекомендовано при вирусных пневмониях".