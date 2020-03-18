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Espreso.tvОбществоРассматривать это решение в условиях карантина - политическое мародерство, - Вятрович о поправках Бужанского в закон о языке

Рассматривать это решение в условиях карантина - политическое мародерство, - Вятрович о поправках Бужанского в закон о языке

Нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович заявил, что реванш по вопросу государственного языка готовится пророссийскими силами в стране

Об этом он сказал в эфире Эспрессо .

"Думаю, такой реванш готовится, готовится РФ, готовится пророссийскими силами в стране. Нам надо быть всем бдительными, чтобы не допустить этого реванша. Сегодня нам это удалось. Сегодня мы по сути отложили принятие этого решения. По моему мнению, рассматривать это решение в условиях карантина является политическим мародерством. Воспользоваться просто тем, что не было ни прессы, ни достаточно общественности, чтобы обратить внимание на такого рода предложения. Интересно, что в повестке дня этот законопроект появился буквально накануне вечером. То есть желание исподтишка пропихнуть это решение. Еще о моральном облике господина Бужанского, который предложил этот законопроект. Это может свидетельствовать о том, что он не появился на комитет, общаясь с нами через систему связи скайп. Благодаря решимости нардепов это решение не было принято. Мы, к сожалению , не гарантированы, что попытки не будут возникать в ближайшее время и не будет шанс пропихнуть такого пророссийское решение в украинскую политическую повестку дня ", - сказал Вятрович.

  • Народный депутат от "Голоса" Юлия Клименко заявила , что нардепы от "Слуги народа" пытаются провести через комитет Рады законопроект об увеличении объема русского языка в школах.
  • Княжицкий заявил, что предложенные нардепом "слугой" Максимом Бужанским изменения в закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного являются фактически насильственной русификацией .
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