Рассматривать это решение в условиях карантина - политическое мародерство, - Вятрович о поправках Бужанского в закон о языке

18 марта, 2020, 21:24

Нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович заявил, что реванш по вопросу государственного языка готовится пророссийскими силами в стране

Об этом он сказал в эфире Эспрессо .

"Думаю, такой реванш готовится, готовится РФ, готовится пророссийскими силами в стране. Нам надо быть всем бдительными, чтобы не допустить этого реванша. Сегодня нам это удалось. Сегодня мы по сути отложили принятие этого решения. По моему мнению, рассматривать это решение в условиях карантина является политическим мародерством. Воспользоваться просто тем, что не было ни прессы, ни достаточно общественности, чтобы обратить внимание на такого рода предложения. Интересно, что в повестке дня этот законопроект появился буквально накануне вечером. То есть желание исподтишка пропихнуть это решение. Еще о моральном облике господина Бужанского, который предложил этот законопроект. Это может свидетельствовать о том, что он не появился на комитет, общаясь с нами через систему связи скайп. Благодаря решимости нардепов это решение не было принято. Мы, к сожалению , не гарантированы, что попытки не будут возникать в ближайшее время и не будет шанс пропихнуть такого пророссийское решение в украинскую политическую повестку дня ", - сказал Вятрович.