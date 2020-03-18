"Слуги" пытаются провести законопроект Бужанского об увеличении объема русского языка в школах, - нардеп от "Голоса"

18 марта, 2020, 12:19

Народный депутат от "Голоса" Юлия Клименко заявила, что нардепы от "Слуги народа" пытаются провести через комитет Рады законопроект об увеличении объема русского языка в школах

Об этом Клименко сообщила в Facebook.

"Слуги народа отправили всех на карантин, запретили вход экспертов и активистов в парламентские комитеты, а тем временем решили протянуть через комитет гуманитарной и информполитики проект закона Бужанского #2362 о внесении изменений в обучение на государственном языке в учебных заведениях, а именно депутат Бужанский предлагает увеличить объем рус. языка в школах", - написала Клименко.

Нардеп также предположила, что такие действия во время карантина в стране могут быть спланированными властью "слуг".

"Возможно, это и был план карантина - протянуть все пророссийские законы и хотелки тихой сапой. Такая она новая и прозрачная политика монобольшинства. Вместо того чтобы заниматься насущными проблемами украинцев и спасать страну от коронавируса и экономического кризиса, власть продолжает раздражать и раскалывать общество" , - написала нардеп.