"Законопроект предлагает фактически насильственную русификацию": Княжицкий об изменениях Бужанского в закон о языке

18 марта, 2020, 15:19

Народный депутат Украины от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил, что предложенные нардепом-"слугой" Максимом Бужанским изменения в закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного являются фактически насильственной русификацией

Об этом Княжицкий заявил после заседания Комитета гуманитарной и информационной политики, передает Еспресо.TV.

"Законопроект предлагает фактически продолжить такую насильственную русификацию и начать, продолжить преподавание во многих украинских школах на русском языке", - заявил Княжицкий.

Нардеп от "Европейской Солидарности" отметил, что Комитет гуманитарной и информационной политики не поддержал решение рассмотрения изменений в закон о языке.

"Хочу поблагодарить всех членов комитета, которые не поддержали это решение. На это есть свой аргумент. Мы очевидно заботимся и уважаем национальные меньшинства, поэтому в законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" есть отдельный пункт, обязывающий правительство подать законопроект о защите языков национальных меньшинств в срок, который уже давно прошел. Очевидно, мы ожидаем такой законопроект от украинского правительства, а попытки, фактически воспользовавшись карантином, протянуть любые попытки русификации, будем всячески пресекать ", - сказал Княжицкий.