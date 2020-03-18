"Законопроект предлагает фактически насильственную русификацию": Княжицкий об изменениях Бужанского в закон о языке
Об этом Княжицкий заявил после заседания Комитета гуманитарной и информационной политики, передает Еспресо.TV.
"Законопроект предлагает фактически продолжить такую насильственную русификацию и начать, продолжить преподавание во многих украинских школах на русском языке", - заявил Княжицкий.
Нардеп от "Европейской Солидарности" отметил, что Комитет гуманитарной и информационной политики не поддержал решение рассмотрения изменений в закон о языке.
"Хочу поблагодарить всех членов комитета, которые не поддержали это решение. На это есть свой аргумент. Мы очевидно заботимся и уважаем национальные меньшинства, поэтому в законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" есть отдельный пункт, обязывающий правительство подать законопроект о защите языков национальных меньшинств в срок, который уже давно прошел. Очевидно, мы ожидаем такой законопроект от украинского правительства, а попытки, фактически воспользовавшись карантином, протянуть любые попытки русификации, будем всячески пресекать ", - сказал Княжицкий.
- Напомним, ранее народный депутат от "Голоса" Юлия Клименко заявила, что нардепы от "Слуги народа" пытаются провести через комитет Рады законопроект об увеличении объема русского языка в школах.
- Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики не поддержал инициативу депутата от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского по изменениям языкового законодательства .
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