НБУ разработает льготный режим для заемщиков на время карантина, - Зеленский

18 марта, 2020, 20:25

Национальный банк Украины разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении, передает Еспресо.TV.

"Банки продолжат работать. По ним отдельный разговор. Сегодня мной подписан закон, запрещающий банкам начислять любые пени, штрафы, повышение процентов по кредитам на потребительские нужды. В течение двух дней Национальный банк Украины разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина" - сказал Зеленский.