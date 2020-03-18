НБУ разработает льготный режим для заемщиков на время карантина, - Зеленский
18 марта, 2020, 20:25
Национальный банк Украины разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении, передает Еспресо.TV.
"Банки продолжат работать. По ним отдельный разговор. Сегодня мной подписан закон, запрещающий банкам начислять любые пени, штрафы, повышение процентов по кредитам на потребительские нужды. В течение двух дней Национальный банк Украины разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина" - сказал Зеленский.
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-