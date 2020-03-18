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Espreso.tvОбществоНБУ разработает льготный режим для заемщиков на время карантина, - Зеленский

НБУ разработает льготный режим для заемщиков на время карантина, - Зеленский

Национальный банк Украины разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении, передает Еспресо.TV.

"Банки продолжат работать. По ним отдельный разговор. Сегодня мной подписан закон, запрещающий банкам начислять любые пени, штрафы, повышение процентов по кредитам на потребительские нужды. В течение двух дней Национальный банк Украины разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина" - сказал Зеленский.

 

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