"Бавария" погонит трех известных футболистов этим летом
18 марта, 2020, 17:36
Немецкая "Бавария" планирует продать защитников Жерома Боатенга и Хави Мартинеса, а также полузащитника Корентена Толиссо
Об этом сообщает Sport Bild.
Этим летом немецкая "Бавария" в ближайшее трансферное окно планирует устроить кардинальную чистку состава первой команды.
Немцы планируют продать немецкого защитника Жерома Боатенга, испанца Хави Мартинеса и французского хавбека Корентена Толиссо. Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик не рассчитывает на футболистов и не видит исполнителей в команде.
В турнирной таблице чемпионата Германии "Бавария" занимает первое место после 25-го тура, отрыв от дортмундской "Баварии" 4 очка.
- 13 марта все матчи чемпионатов Англии и Германии временно остановлены из-за вспышки коронавируса в Европе.
- Напомним, 17 марта УЕФА принял решение перенести финальную часть чемпионата Европы по футболу на 2021 года из-за пандемии коронавируса.
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