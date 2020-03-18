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Espreso.tvСпорт"Бавария" погонит трех известных футболистов этим летом

"Бавария" погонит трех известных футболистов этим летом


фото: twitter.com/FCBayern
Немецкая "Бавария" планирует продать защитников Жерома Боатенга и Хави Мартинеса, а также полузащитника Корентена Толиссо

Об этом сообщает Sport Bild.

Этим летом немецкая "Бавария" в ближайшее трансферное окно планирует устроить кардинальную чистку состава первой команды.

Немцы планируют продать немецкого защитника Жерома Боатенга, испанца Хави Мартинеса и французского хавбека Корентена Толиссо. Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик не рассчитывает на футболистов и не видит исполнителей в команде.

В турнирной таблице чемпионата Германии "Бавария" занимает первое место после 25-го тура, отрыв от дортмундской "Баварии" 4 очка.

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