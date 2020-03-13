Все европейские топ-чемпионаты по футболу прекратили из-за пандемии коронавируса

13 марта, 2020, 17:34

Все матчи чемпионатов Англии и Германии временно остановлены из-за вспышки коронавируса в Европе

Об этом сообщает Еспресо.TV . со ссылкой официальный сайты АПЛ.

К ранее замороженным чемпионатам Италии, Испании и Франции присоединились Английская Премьер-лига, и немецкая Бундеслига. Таким образом, все топ-5 лиг Европы временно остановлены.

По плану местных ассоциаций матчи чемпионатов возобновятся не ранее, чем в начале апреля.