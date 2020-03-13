Все европейские топ-чемпионаты по футболу прекратили из-за пандемии коронавируса
13 марта, 2020, 17:34
Все матчи чемпионатов Англии и Германии временно остановлены из-за вспышки коронавируса в Европе
Об этом сообщает Еспресо.TV . со ссылкой официальный сайты АПЛ.
К ранее замороженным чемпионатам Италии, Испании и Франции присоединились Английская Премьер-лига, и немецкая Бундеслига. Таким образом, все топ-5 лиг Европы временно остановлены.
По плану местных ассоциаций матчи чемпионатов возобновятся не ранее, чем в начале апреля.
- 12 марта руководители ведущих европейских футбольных лиг обратились в УЕФА с просьбой перенести Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.
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