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Espreso.tvОбществоНовоназначенный министр экономики подал пустую э-декларацию

Новоназначенный министр экономики подал пустую э-декларацию


фото: ua-rating.com
Новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко подал практически пустую декларацию

Такие данные присутствуют в декларации на сайте НАПК.

В ней он отметил, что проживает в Киеве, в квартире жены площадью 90 кв. м.

Никакой недвижимости, корпоративных прав, доходов или активов он не задекларировал.

В документе он отметил, что у его жены Светланы российское гражданство. Супруги двое детей - Максима и Матфея.

  • Напомним, Рада назначила министром экономики Игоря Петрашко, который до 2013 года работал в "Сбербанке России", а с апреля 2013 года - в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.
  • Петрашко после утверждения его кандидатуры Верховной Радой допустил ошибку в процедуре принятия присяги .
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