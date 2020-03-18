Новоназначенный министр экономики подал пустую э-декларацию
18 марта, 2020, 08:14
Новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко подал практически пустую декларацию
Такие данные присутствуют в декларации на сайте НАПК.
В ней он отметил, что проживает в Киеве, в квартире жены площадью 90 кв. м.
Никакой недвижимости, корпоративных прав, доходов или активов он не задекларировал.
В документе он отметил, что у его жены Светланы российское гражданство. Супруги двое детей - Максима и Матфея.
- Напомним, Рада назначила министром экономики Игоря Петрашко, который до 2013 года работал в "Сбербанке России", а с апреля 2013 года - в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.
- Петрашко после утверждения его кандидатуры Верховной Радой допустил ошибку в процедуре принятия присяги .
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