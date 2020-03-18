Новоназначенный министр экономики подал пустую э-декларацию

18 марта, 2020, 08:14

Новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко подал практически пустую декларацию

Такие данные присутствуют в декларации на сайте НАПК.

В ней он отметил, что проживает в Киеве, в квартире жены площадью 90 кв. м.

Никакой недвижимости, корпоративных прав, доходов или активов он не задекларировал.

В документе он отметил, что у его жены Светланы российское гражданство. Супруги двое детей - Максима и Матфея.