 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРаботал на Сбербанк и агрохолдинг Бахматюка: Рада назначила министром экономики Игоря Петрашко

Работал на Сбербанк и агрохолдинг Бахматюка: Рада назначила министром экономики Игоря Петрашко


фото: agropolit
Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства возглавит Игорь Петрашко

Решение о назначении поддержали 243 народных депутата, передает Еспресо.TV

Проект постановления о назначении Игоря Петрашко на днях появился на сайте Верховной Рады Украины.

Отметим, Игорь Петрашко должен возглавить Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства. Хотя при изменении Кабинета Министров Украины в президентской команде была идея о распределении ведомства на две части - Министерство экономики и Министерство аграрной политики - и оставит его в нынешнем виде.

Известно, что Игорь Петрашко закончил Львовский национальный политехнический университет по специальности бизнес-администрирование, а также имеет диплом МВА бизнес школы при университете Вандербильта в США. По данным сайта latifundist, Игорь Петрашко в 2004-2007 годах работал сначала в московском, а затем в киевском представительстве компании Ernst & Young, работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", до 2013 года возглавлял департамент корпоративного бизнеса "Сбербанка России".

С апреля 2013 работает агрохолдинга UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 марта, 2020 вторник

больше новостей

17 марта, 2020 вторник

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать