Работал на Сбербанк и агрохолдинг Бахматюка: Рада назначила министром экономики Игоря Петрашко

17 марта, 2020, 10:44

Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства возглавит Игорь Петрашко

Решение о назначении поддержали 243 народных депутата, передает Еспресо.TV

Проект постановления о назначении Игоря Петрашко на днях появился на сайте Верховной Рады Украины.

Отметим, Игорь Петрашко должен возглавить Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства. Хотя при изменении Кабинета Министров Украины в президентской команде была идея о распределении ведомства на две части - Министерство экономики и Министерство аграрной политики - и оставит его в нынешнем виде.

Известно, что Игорь Петрашко закончил Львовский национальный политехнический университет по специальности бизнес-администрирование, а также имеет диплом МВА бизнес школы при университете Вандербильта в США. По данным сайта latifundist, Игорь Петрашко в 2004-2007 годах работал сначала в московском, а затем в киевском представительстве компании Ernst & Young, работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", до 2013 года возглавлял департамент корпоративного бизнеса "Сбербанка России".

С апреля 2013 работает агрохолдинга UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.