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Espreso.tvОбществоВыбрал неверный путь: новый министр экономики Петрашко едва не присягнул с места президента. ВИДЕО

Выбрал неверный путь: новый министр экономики Петрашко едва не присягнул с места президента. ВИДЕО


фото: strana.ua
Новоназначенный министр экономики Игорь Петрашко после утверждения его кандидатуры Верховной Радой допустил ошибку в процедуре принятия присяги

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Так, Петрашко, идя присягу украинскому народу, вместо пойти к трибуне Рады, направился к месту президента Украины.

Действия министра нардепы сопровождали смехом, после чего чиновник осознал ошибку и пошел к трибуне Рады.

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