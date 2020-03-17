Выбрал неверный путь: новый министр экономики Петрашко едва не присягнул с места президента. ВИДЕО

17 марта, 2020, 12:23

Новоназначенный министр экономики Игорь Петрашко после утверждения его кандидатуры Верховной Радой допустил ошибку в процедуре принятия присяги

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Так, Петрашко, идя присягу украинскому народу, вместо пойти к трибуне Рады, направился к месту президента Украины.

Действия министра нардепы сопровождали смехом, после чего чиновник осознал ошибку и пошел к трибуне Рады.