Выбрал неверный путь: новый министр экономики Петрашко едва не присягнул с места президента. ВИДЕО
17 марта, 2020, 12:23
Новоназначенный министр экономики Игорь Петрашко после утверждения его кандидатуры Верховной Радой допустил ошибку в процедуре принятия присяги
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Так, Петрашко, идя присягу украинскому народу, вместо пойти к трибуне Рады, направился к месту президента Украины.
Действия министра нардепы сопровождали смехом, после чего чиновник осознал ошибку и пошел к трибуне Рады.
- Напомним, Рада назначила министром экономики Игоря Петрашко , который до 2013 года работал в "Сбербанк России", а с апреля 2013 года - в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.
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