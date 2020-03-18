Курс доллара: гривня "перевалила" за 27
18 марта, 2020, 09:29
Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни относительно доллара на 53 копейки
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, на 18 марта официальный курс установлен на уровне 27,06 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,73. По состоянию на 17 марта курс был 29,52 гривни.
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Всего в течение прошлой недели (9 марта) национальная валюта потеряла 1,35 грн по отношению к доллару.
- Ранее в Нацбанке пояснили, что дефицит наличной иностранной валюты в банковских отделениях Украины вызван сокращением поставок из-за запрета авиаперевозок
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