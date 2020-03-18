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Espreso.tvОбществоКурс доллара: гривня "перевалила" за 27

Курс доллара: гривня "перевалила" за 27

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни относительно доллара на 53 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, на 18 марта официальный курс установлен на уровне 27,06 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,73. По состоянию на 17 марта курс был 29,52 гривни.

Читайте также: Бензин по 20 грн, доллар - по 30 грн: как повлияет на Украину нефтяная война, коронавирус и начало мирового кризиса

  • Всего в течение прошлой недели (9 марта) национальная валюта потеряла 1,35 грн по отношению к доллару.

  • Ранее в Нацбанке пояснили, что дефицит наличной иностранной валюты в банковских отделениях Украины вызван сокращением поставок из-за запрета авиаперевозок
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