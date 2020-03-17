Почему в украинских банках дефицит валюты наличными: объяснение НБУ

17 марта, 2020, 17:05

Дефицит наличной иностранной валюты в банковских отделениях Украины вызван сокращением поставок из-за запрета авиаперевозок

Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий, передает hromadske.

В частности, в Нацбанке отмечают, что из-за панических настроений, вызванных пандемией коронавируса, а также из-за роста официального курса валют украинцы массово начали скупать иностранную валюту.

По расчетам НБУ, в течение 10-16 марта украинцы купили на валютном рынке на 300 млн долларов больше, чем продали.

В то же время основным источником пополнения наличной валюты для банков является завоз валюты пассажирскими самолетами из-за рубежа. Из-за запрета на проведение международных авиаперевозок у банков исчезла возможность завоза наличных долларов и евро в Украину.

"Ситуация с развертыванием коронавируса повлияла на полеты пассажирских авиакомпаний. Украинские банки пополняли кассу через транспортировку наличных пассажирскими авиарейсами. Сегодня мы видим ограничение этих рейсов. Поэтому банки столкнулись, с одной стороны, со значительной покупкой валюты физическими лицами..., а с другой - на сегодня доставка валюты самолетами имеет определенные препятствия ", - отметил чури.

В то же время в Нацбанке уверяют, что безналичной валюты в Украине более чем достаточно. Так, на счетах банков сейчас находится около $9 млрд иностранной валюты (в долларовом эквиваленте).

Сейчас Нацбанк совместно с банковскими отделениями ищут пути завоза наличной валюты в Украину. Сейчас банки и НБУ уже нашли альтернативный путь поставки валюты в Украину и вскоре ожидают ее прибытие в Украину.