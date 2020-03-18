Коронавирус: Единственная эффективная мера в нашей стране - самоизоляция, - эпидемиолог

18 марта, 2020, 16:48

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин отметил, что украинская медицинская система не готова к эпидемии, поэтому необходимо прибегнуть к самоизоляции

Об этом Александрин сообщил в спецвыпуске программы "Pro здоровье с Ириной Коваль", передает Еспресо.TV.

"Сейчас нужно максимально ограничить перемещение людей. Чтобы люди сидели по домам и не выходили на работу, минимум выходили куда-то вообще. Я понимаю, что обществом это будет воспринято плохо, но мы должны четко понимать, что сегодня наша система охраны здоровья не готова к таким вызовам ", - заявил врач.

Он отметил, что единственная эффективная мера в нашей стране - самоизоляция.

"В то время, когда мы самоизолируемся, мы не должны забывать о том, что мы должны постоянно проветривать помещение, следить за гигиеной рук. И если, кто-то заболел из нас или наших родственников и нет тяжелого состояния не надо бежать в больницу к своим семейным врачам или вызвать скорую. Сейчас идет большое количество обращений из-за того, что идут панические настроения в жизни общества. Мы должны дать возможность медработникам в нормальных условиях работать. Ведь самая большая группа риска в нашей стране - медицинские работники ", - добавил Александрин.