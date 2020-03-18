Коронавирус: Единственная эффективная мера в нашей стране - самоизоляция, - эпидемиолог
Об этом Александрин сообщил в спецвыпуске программы "Pro здоровье с Ириной Коваль", передает Еспресо.TV.
"Сейчас нужно максимально ограничить перемещение людей. Чтобы люди сидели по домам и не выходили на работу, минимум выходили куда-то вообще. Я понимаю, что обществом это будет воспринято плохо, но мы должны четко понимать, что сегодня наша система охраны здоровья не готова к таким вызовам ", - заявил врач.
Он отметил, что единственная эффективная мера в нашей стране - самоизоляция.
"В то время, когда мы самоизолируемся, мы не должны забывать о том, что мы должны постоянно проветривать помещение, следить за гигиеной рук. И если, кто-то заболел из нас или наших родственников и нет тяжелого состояния не надо бежать в больницу к своим семейным врачам или вызвать скорую. Сейчас идет большое количество обращений из-за того, что идут панические настроения в жизни общества. Мы должны дать возможность медработникам в нормальных условиях работать. Ведь самая большая группа риска в нашей стране - медицинские работники ", - добавил Александрин.
- Напомним, Немецкий Интитута Коха заявил, что в ближайшие месяцы в стране коронавирусом могут заразиться 10 млн человек
- Итальянцы со всех уголков Италии, которые сейчас сидят дома на жестком карантине, записали видеообращение к самим себе 10-дневной давности. Они это сделали, ведь считается, что другие страны Европы "отстают" от Италии в распространении COVID-19 на 9-11 дней.
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