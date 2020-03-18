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Espreso.tvСпортЭкс-президент "Реала" заболел коронавирусом и находится в реанимации

Экс-президент "Реала" заболел коронавирусом и находится в реанимации


фото: Marca
Бывший президент "Реала" Лоренсо Санс заболел коронавирусом и находится в реанимации

Об этом сообщает Marca.

Лоренсо Санс находится в реанимации одной из испанской больниц. По данным источника, 76-летний мужчина в тяжелом состоянии. Его доставили в реанимацию с очень высокой температурой.

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Санс занимал пост президента "Реала" с 1996 по 2000 год. При нем клуб дважды выигрывал Лигу чемпионов.

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