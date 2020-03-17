Президент Японской футбольной ассоциации заболел коронавирусом
17 марта, 2020, 13:03
Президент Японской футбольной ассоциации Кодзи Тасима сдал положительный тест на коронавирус
Об этом сообщает Kyodo .
62-летний Тасима сдал положительный тест на новый коронавирус. Подробностей о состоянии здоровья президента Японской футбольной ассоциации, который также является вице-президентом Национального олимпийского комитета Японии, пока нет.
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В Японии сейчас зарегистрировано 814 случаев заражения коронавируса, 24 - смертельные.
- Напомним, 13 марта главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус .
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