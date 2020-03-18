Экс-лидер "Динамо" попал в сборную тура в Турции
18 марта, 2020, 15:07
Бывшего полузащитника "Динамо" Дениса Гармаша признали одним из лучших футболистов недели в чемпионате Турции
Об этом сообщает WhoScored y twitter.
13 марта в 26-м туре чемпионата Турции по футболу столичный "Анкарагаджю" в домашнем матче переиграл "Ризеспор" со счетом 2: 1. За хозяев отличился экс-нападающий "Динамо" Жерсон Родригес, а за гостей бывший полузащитник киевлян Денис Гармаш.
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Украинский полузащитник, благодаря успешной игре, попал в символическую сборную тура чемпионата Турции по версии статистического портала WhoScored.
WhoScored.com (@WhoScored) March 17, 2020
- 28 января Гармаш забил за "Ризеспор" первый гол в чемпионате Турции в матче против лидера турнирной таблицы - "Сивасспор".
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