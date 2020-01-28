В ворота лидера: Гармаш забил дебютный гол в чемпионате Турции

28 января, 2020, 10:22

Бывший полузащитник "Динамо" Денис Гармаш забил за "Ризеспор" первый гол в чемпионате Турции в матче против лидера турнирной таблицы - "Сивасспор"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Гармаш забил гол в игре 19-го тура чемпионата Турции против "Сивасспора", который возглавляет турнирную таблицу.

Украинский полузащитник вышел на замену во втором тайме и отметился на 60-й минуте. Это дебютный гол Гармаша в турецкой суперлиге. Полузащитник принадлежит "Динамо" и играет за "Ризеспор" на правах аренды.

В составе "Ризеспор" все матч сыграл другой экс-динамовец - Николай Морозюк. Еще один украинец - Андрей Борячук не попал в заявку на игру.

"Ризеспор" сыграл с "Сивсспором" вничью 1: 1, набрал 24 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. "Сивасспор" с 41 пунктом лидирует и опережает ближайшего преследователя - "Фенербахче" на 4 балла.