Зеленский внес в Раду кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора

17 марта, 2020, 08:17

Об этом свидетельствует проект постановления, опубликованный на сайте Верховной Рады.

Проект постановления №3227 "О предоставлении согласия на назначение Президентом Украины Венедиктовой И.В. на должность генерального прокурора" был зарегистрирован 16 марта.

Сейчас его текст отсутствует, последний этап прохождения - получено Верховной Радой.

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Венедиктова в августе 2019 - декабре 2019-го возглавляла Комитет ВР по вопросам правовой политики. 28 декабря стала и.о. главы ГБР.