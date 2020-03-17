Зеленский внес в Раду кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора
17 марта, 2020, 08:17
Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде назначить и.о. председателя Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову генеральным прокурором
Об этом свидетельствует проект постановления, опубликованный на сайте Верховной Рады.
Проект постановления №3227 "О предоставлении согласия на назначение Президентом Украины Венедиктовой И.В. на должность генерального прокурора" был зарегистрирован 16 марта.
Сейчас его текст отсутствует, последний этап прохождения - получено Верховной Радой.
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Венедиктова в августе 2019 - декабре 2019-го возглавляла Комитет ВР по вопросам правовой политики. 28 декабря стала и.о. главы ГБР.
- 5 марта Верховная Рада проголосовала за выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. "За" соответствующее постановление отдали свои голоса 263 народных избранника.
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