 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский внес в Раду кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора

Зеленский внес в Раду кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора


фото: Facebook Ірини Венедіктової
Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде назначить и.о. председателя Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову генеральным прокурором

Об этом свидетельствует проект постановления, опубликованный на сайте Верховной Рады.

Проект постановления №3227 "О предоставлении согласия на назначение Президентом Украины Венедиктовой И.В. на должность генерального прокурора" был зарегистрирован 16 марта.

Сейчас его текст отсутствует, последний этап прохождения - получено Верховной Радой.

Читайте также: 10 фактов из жизни новой руководительницы ГБР Ирины Венедиктовой

Венедиктова в августе 2019 - декабре 2019-го возглавляла Комитет ВР по вопросам правовой политики. 28 декабря стала и.о. главы ГБР.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 марта, 2020 вторник

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

17 марта, 2020 вторник

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать