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Espreso.tvСпортИспанский голкипер пожаловался на сложный характер Лунина

Испанский голкипер пожаловался на сложный характер Лунина


фото: Marca
Бывший одноклубник Андрея Лунина по "Вальядолиду" Жорди Масип пожаловался на сложный характер украинского вратаря

Об этом сообщает Marca .

По словам Жорди Масипа, Андрей Лунин оказался слишком сдержанным и сосредоточенным на себе, из-за чего с ним не удалось наладить нормальные отношения.

"Сейчас у меня хорошие отношения с Хосе Каро. С Андреем Луниным мне было сложнее из-за его характер. Каждый идет своим путем. С Хосе я много разговариваю, мы соревнуемся на тренировках. Хосе - отличный парень, Лунин тоже, но он более сдержан. Лунин более сдержанный, сосредоточенный на себе ", - рассказал Масип.

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21-летний Андрей Лунин принадлежит мадридскому "Реалу", но первую половину сезона провел в аренде в "Вальядолиде". Там он не получал игровой практики, из-за чего был отправлен в аренду в клуб второго испанского дивизиона - "Овьедо". За этот клуб украинец уже сыграл 9 матчей и пропустил 10 голов.

 

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