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Espreso.tvСпортЯ болен новым вирусом, - Усик выложил в сеть очередное странное видео

Я болен новым вирусом, - Усик выложил в сеть очередное странное видео


фото: Getty Images
Украинский боксер Александр Усик во время трансляции в социальной сети заявил, что он болен новый "хеппивирусом"

Видео опубликовано на странице Luckypunch в Instagram.

"Я хочу вам кое в чем признаться. Вот прямо откровенно сказать. Я болен. И могу рассказать чем. Новый виток вируса, им болеют многие, хотя окончательно этого не знают. Но я узнал. Это "хеппивирус". Еще раз повторю : "хеппивирус", - сказал боксер, управляя своим автомобилем.

  • Напомним, 13 сентября Александр Усик и Дерек Чисора провели дуэль взглядов, накануне второго поединка украинском в супертяжелом весе.

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