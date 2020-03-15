Я болен новым вирусом, - Усик выложил в сеть очередное странное видео
15 марта, 2020, 20:55
Украинский боксер Александр Усик во время трансляции в социальной сети заявил, что он болен новый "хеппивирусом"
Видео опубликовано на странице Luckypunch в Instagram.
"Я хочу вам кое в чем признаться. Вот прямо откровенно сказать. Я болен. И могу рассказать чем. Новый виток вируса, им болеют многие, хотя окончательно этого не знают. Но я узнал. Это "хеппивирус". Еще раз повторю : "хеппивирус", - сказал боксер, управляя своим автомобилем.
- Напомним, 13 сентября Александр Усик и Дерек Чисора провели дуэль взглядов, накануне второго поединка украинском в супертяжелом весе.
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