Я болен новым вирусом, - Усик выложил в сеть очередное странное видео

15 марта, 2020, 20:55

Украинский боксер Александр Усик во время трансляции в социальной сети заявил, что он болен новый "хеппивирусом"

Видео опубликовано на странице Luckypunch в Instagram.

"Я хочу вам кое в чем признаться. Вот прямо откровенно сказать. Я болен. И могу рассказать чем. Новый виток вируса, им болеют многие, хотя окончательно этого не знают. Но я узнал. Это "хеппивирус". Еще раз повторю : "хеппивирус", - сказал боксер, управляя своим автомобилем.