Называйте меня Александром, Олександр - это по-украински, - Усик посоветовал американским журналистам, как употреблять его имя
17 марта, 2020, 12:19
Боксер Александр Усик попросил американских журналистов называть его Александром
Об этом сообщает Behind The Gloves.
Во время общения с американскими журналистами Усик заявил, что его следует называть Олександром, а не Александром.
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"Мое имя - Олександр. Называйте меня Олександром. Александр - это по-русски, а Олександр - это по-украински. Но я Олександр", - сказал Усик.
- Напомним, 17 марта менеджер Александра Усика Эгис Климас заявил, что Джошуа должен встретиться с украинским боксером перед тем, как драться с Тайсоном Фьюри.
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