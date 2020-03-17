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Espreso.tvСпортНазывайте меня Александром, Олександр - это по-украински, - Усик посоветовал американским журналистам, как употреблять его имя

Называйте меня Александром, Олександр - это по-украински, - Усик посоветовал американским журналистам, как употреблять его имя


фото: Getty Images
Боксер Александр Усик попросил американских журналистов называть его Александром

Об этом сообщает Behind The Gloves.

Во время общения с американскими журналистами Усик заявил, что его следует называть Олександром, а не Александром.

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"Мое имя - Олександр. Называйте меня Олександром. Александр - это по-русски, а Олександр - это по-украински. Но я Олександр", - сказал Усик.

  • Напомним, 17 марта менеджер Александра Усика Эгис Климас заявил, что Джошуа должен встретиться с украинским боксером перед тем, как драться с Тайсоном Фьюри.
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