17 марта, 2020, 12:19

Боксер Александр Усик попросил американских журналистов называть его Александром

Об этом сообщает Behind The Gloves.

Во время общения с американскими журналистами Усик заявил, что его следует называть Олександром, а не Александром.

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"Мое имя - Олександр. Называйте меня Олександром. Александр - это по-русски, а Олександр - это по-украински. Но я Олександр", - сказал Усик.