Роналду отказался возвращаться в Италию из-за коронавируса

12 марта, 2020, 12:26

Футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду решил пока не возвращаться из Португалии в Италию, где бушует эпидемия коронавируса

Об этом сообщил журналист Танкерди Палмере в twitter.

Такое решение Роналду принял после того, как в его партнера по "Ювентусу" Даниэле Ругани диагностировали коронавирус. Португалец сейчас находится на Мадейре, куда полетел к своей матери, которая перенесла инсульт.

Сейчас игроки "Ювентуса" и другого итальянского клуба - "Интера" - помещены на карантин. Туринцы и миланцы встречались 8 марта во чемпионате Италии, Ругани на поле не вышел, но находился на скамейке запасных.