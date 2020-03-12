Роналду отказался возвращаться в Италию из-за коронавируса
12 марта, 2020, 12:26
Футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду решил пока не возвращаться из Португалии в Италию, где бушует эпидемия коронавируса
Об этом сообщил журналист Танкерди Палмере в twitter.
Такое решение Роналду принял после того, как в его партнера по "Ювентусу" Даниэле Ругани диагностировали коронавирус. Португалец сейчас находится на Мадейре, куда полетел к своей матери, которая перенесла инсульт.
Сейчас игроки "Ювентуса" и другого итальянского клуба - "Интера" - помещены на карантин. Туринцы и миланцы встречались 8 марта во чемпионате Италии, Ругани на поле не вышел, но находился на скамейке запасных.
- Ожидается, что УЕФА 12 марта объявит о приостановлении розыгрыша Лиги чемпионов из-за пандемии коронавируса.
- 12 марта руководители ведущих европейских футбольных лиг обратились в УЕФА с просьбой перенести Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.
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