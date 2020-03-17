В Черновцах приостановили льготы на проезд, чтобы пенсионеры меньше передвигались по городу

17 марта, 2020, 18:57

До стабилизации эпидемической ситуации в Черновцах приостановлено предоставление льгот на бесплатный проезд в общественном транспорте

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

"Это вынужденная ограничительная мера, побуждающая людей пожилого возраста, которые являются группой риска и наиболее уязвимы к коронавирусу, меньше передвигаться по городу, оставаться дома. Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках будет восстановлен после стабилизации эпидемической ситуации", - отметил мэр Черновцов Алексей Каспрук.

По состоянию на утро 17 апреля в Черновицкой области лабораторно подтвердили 4 случая коронавируса. Больные находятся в инфекционном отделении областной клинической больницы.