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Espreso.tvОбществоКоронавирус: Черновицкая ОГА сообщила о состоянии инфицированных

Коронавирус: Черновицкая ОГА сообщила о состоянии инфицированных


фото: reuters
По состоянию на 10:00 17 марта во всех пациентов с подтвержденным коронавируса COVID-19 температура тела в пределах нормы

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

"По состоянию на 10:00 у всех пациентов с подтвержденным COVID-19 температура тела в пределах нормы. Самочувствие стабильное", - говорится в сообщении.

Отметим, сейчас в Украине 7 случаев заражения коронавируса. В частности, два случая в Киеве, четыре - в Черновицкой области и один - в Житомирской области.

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