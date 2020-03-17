Коронавирус: Черновицкая ОГА сообщила о состоянии инфицированных
17 марта, 2020, 11:48
По состоянию на 10:00 17 марта во всех пациентов с подтвержденным коронавируса COVID-19 температура тела в пределах нормы
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.
"По состоянию на 10:00 у всех пациентов с подтвержденным COVID-19 температура тела в пределах нормы. Самочувствие стабильное", - говорится в сообщении.
Отметим, сейчас в Украине 7 случаев заражения коронавируса. В частности, два случая в Киеве, четыре - в Черновицкой области и один - в Житомирской области.
- Напомним, в Киеве зафиксировано 2 случая коронавируса .
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