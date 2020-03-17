Коронавирус: Черновицкая ОГА сообщила о состоянии инфицированных

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

"По состоянию на 10:00 у всех пациентов с подтвержденным COVID-19 температура тела в пределах нормы. Самочувствие стабильное", - говорится в сообщении.

Отметим, сейчас в Украине 7 случаев заражения коронавируса. В частности, два случая в Киеве, четыре - в Черновицкой области и один - в Житомирской области.