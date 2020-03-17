Турнир Большого Шлема перенесли на сентябрь из-за коронавируса

17 марта, 2020, 20:16

Второй турнир Большого Шлема "Ролан Гаррос" пройдет в сентябре, а не в мае, как сообщалось ранее

Об этом сообщает "Трибуна".

Федерация тенниса Франции сообщила, что второй турнир Большого Шлема "Ролан Гаррос", из-за пандемии коронавируса невозможно будет провести в обычный срок (конец мая - начало июня), и он состоится в период 20 сентября - 4 октября.

"Хотя никто не может предсказать, какая ситуация нас ждет 18 мая, нынешние карантинные меры не позволяют нам подготовиться к проведению турнира в оригинальные сроки", - говорится в сообщении.

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Приобретенные билеты на турнир можно будет как вернуть, так и обменять на соответствующие билеты осеннего турнира.