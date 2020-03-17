 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортТурнир Большого Шлема перенесли на сентябрь из-за коронавируса

Турнир Большого Шлема перенесли на сентябрь из-за коронавируса


фото: Getty Images
Второй турнир Большого Шлема "Ролан Гаррос" пройдет в сентябре, а не в мае, как сообщалось ранее

Об этом сообщает "Трибуна".

Федерация тенниса Франции сообщила, что второй турнир Большого Шлема "Ролан Гаррос", из-за пандемии коронавируса невозможно будет провести в обычный срок (конец мая - начало июня), и он состоится в период 20 сентября - 4 октября.

"Хотя никто не может предсказать, какая ситуация нас ждет 18 мая, нынешние карантинные меры не позволяют нам подготовиться к проведению турнира в оригинальные сроки", - говорится в сообщении.

Читайте также: Без Лиги чемпионов, Евро-2020 и Олимпиады: как коронавирус парализует мировой спорт

Приобретенные билеты на турнир можно будет как вернуть, так и обменять на соответствующие билеты осеннего турнира.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 марта, 2020 вторник

больше новостей

17 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать