Свитолина уничтожила соперницу в полуфинале турнира WTA в Мексике
8 марта, 2020, 09:09
Украинская теннисистка Элина Свитолина за 50 минут победила голландку Аранчий Рус в полуфинале турнира WTA в Монтеррее
Об этом сообщает Укринформ.
Свитолина сыграет в решающем матче турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) в Монтеррее (Мексика) с призовым фондом $251,75 тыс.
В полуфинале соревнований посеянная под первым номером Свитолина за 50 минут уверенно победила Аранчий Рус - 6: 0, 6: 1.
В финале турнира Свитолина встретится с чешкой Марией Боузковой, которая, в свою очередь, обыграла 2-го номера посева британку Джоанну Конту - 6: 3, 6: 4.
Для Свитолиной это первый финал в сезоне.
A solid performance from the No.1 seed @ElinaSvitolina defeats Rus, 6-0, 6-1, @Abierto_GNP . pic.twitter.com/PeGypRwOKi- WTA (@WTA) March 8, 2020
- Напомним, 18 февраля Элина Свитолина заявила, что выступит на Олимпиаде-2020 и попытается получить в Токио золотую медаль.
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