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Espreso.tvСпортСвитолина уничтожила соперницу в полуфинале турнира WTA в Мексике

Свитолина уничтожила соперницу в полуфинале турнира WTA в Мексике


фото: Getty Images
Украинская теннисистка Элина Свитолина за 50 минут победила голландку Аранчий Рус в полуфинале турнира WTA в Монтеррее

Об этом сообщает Укринформ.

Свитолина сыграет в решающем матче турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) в Монтеррее (Мексика) с призовым фондом $251,75 тыс.

В полуфинале соревнований посеянная под первым номером Свитолина за 50 минут уверенно победила Аранчий Рус - 6: 0, 6: 1.

В финале турнира Свитолина встретится с чешкой Марией Боузковой, которая, в свою очередь, обыграла 2-го номера посева британку Джоанну Конту - 6: 3, 6: 4.

Для Свитолиной это первый финал в сезоне.

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