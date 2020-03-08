Свитолина уничтожила соперницу в полуфинале турнира WTA в Мексике

8 марта, 2020, 09:09

Украинская теннисистка Элина Свитолина за 50 минут победила голландку Аранчий Рус в полуфинале турнира WTA в Монтеррее

Об этом сообщает Укринформ.

Свитолина сыграет в решающем матче турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) в Монтеррее (Мексика) с призовым фондом $251,75 тыс.

В полуфинале соревнований посеянная под первым номером Свитолина за 50 минут уверенно победила Аранчий Рус - 6: 0, 6: 1.

В финале турнира Свитолина встретится с чешкой Марией Боузковой, которая, в свою очередь, обыграла 2-го номера посева британку Джоанну Конту - 6: 3, 6: 4.

Для Свитолиной это первый финал в сезоне.