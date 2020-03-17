"Лутин ПОХ": в задержанной в Москве 19-летней активистки диагностировали переломы костей черепа и ушиб мозга

17 марта, 2020, 13:24

Задержанная в Москве за пикет с плакатом "Лутин ПОХ" 19-летняя активистка Вера Олейникова заявила, что после "общения" с силовиками у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, перелом костей передней стенки лобной пазухи, скопление крови в пазухах носа и ушибы кистей обеих рук

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Девушка сообщила изданию, что после задержания ему сразу заломили руки, надели наручники, ударили по голове, пытались душить и угрожали засунуть головой в унитаз.

После избиения девушку отпустили без составления протокола. Она обратилась за медицинской помощью в НИИ Склифосовского, где ей диагностировали травмы, однако на следующий день вместо лечить выписали ее, изменив предварительный диагноз.

При этом девушка отметила, что ее выписали якобы после звонка из Департамента здравоохранения, предоставив справку с ложными данными о якобы предоставленном лечении, которого не было, а заведующий отделением выглядел испуганным.

Кроме того, на следующий день после избиения ей позвонили с того же отделения полиции, отметив, что были в курсе о госпитализации, но считали, что ее уже выписали.

Девушка пока планирует обратиться в прокуратуру и Следственный комитет о насилии со стороны полицейских и отказа в предоставлении лечения со стороны медиков.