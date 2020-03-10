Российская Госдума разрешила Путину править вечно

10 марта, 2020, 15:28

Государственная дума РФ приняла поправку к Конституции России об отмене ограничения на количество президентских сроков

Об этом сообщают российские СМИ.

За поправку проголосовали 380 депутатов, 43 - против, один воздержался.

Эта поправка была предложена депутатом от Единой России Валентиной Терешковой и предполагает обнуление президентских сроков.

Согласно инициативе, поправка "применяется к лицу, которое занимало и/или занимает должность президента РФ" и не исключает для него возможность снова занимать должность главы государства.

Таким образом она позволит президенту РФ Владимиру Путину переизбираться после внесения изменений в Конституцию.

Сам Владимир Путин, выступая в Госдуме, заявил, что не против обнуления президентских сроков при условии одобрения Конституционного суда.