"Путин нам не царь": в России протестуют против обнуления сроков Путина
Возле памятника князю Владимиру у Кремля вечером, 10 марта, собралось более 30 человек, сообщает DW .
Протестующие вышли с табличками "Путин объявил, что будет править вечно. Я бешусь, а вы?", "Меняться должны президенты, а не Конституция. Нет путинским поправкам", "Поддерживаю четвертый и пятый сроки ... тюремные".
Полиция проверяла документы у тех, кто стоял с плакатами. Неподалеку также был припаркован полицейский автозак.
Накануне журналист и муниципальный депутат Илья Азар призвал выступить против "узурпации власти Владимиром Путиным". "Путин до 2036 года - это немыслимо", - подчеркнул он.
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Он заявил, что на 21 марта заявленный митинг против конституционных изменений.
Позже в мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, запрещающий массовые мероприятия до 10 апреля в связи с короновирусом.
Фото - twitter.com/GraniTweet, twitter.com/novaya_gazeta
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