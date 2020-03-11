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Espreso.tvОбщество"Путин нам не царь": в России протестуют против обнуления сроков Путина

"Путин нам не царь": в России протестуют против обнуления сроков Путина


фото: dw.com
Россияне вышли на одиночные пикеты против изменений Конституции, в которых предусмотрено обнуление президентских сроков

Возле памятника князю Владимиру у Кремля вечером, 10 марта, собралось более 30 человек, сообщает DW .

Протестующие вышли с табличками "Путин объявил, что будет править вечно. Я бешусь, а вы?", "Меняться должны президенты, а не Конституция. Нет путинским поправкам", "Поддерживаю четвертый и пятый сроки ... тюремные".

Полиция проверяла документы у тех, кто стоял с плакатами. Неподалеку также был припаркован полицейский автозак.

Накануне журналист и муниципальный депутат Илья Азар призвал выступить против "узурпации власти Владимиром Путиным". "Путин до 2036 года - это немыслимо", - подчеркнул он.

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Он заявил, что на 21 марта заявленный митинг против конституционных изменений.

Позже в мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, запрещающий массовые мероприятия до 10 апреля в связи с короновирусом.

 

Фото - twitter.com/GraniTweet, twitter.com/novaya_gazeta

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