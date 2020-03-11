"Путин нам не царь": в России протестуют против обнуления сроков Путина

11 марта, 2020, 16:31

Россияне вышли на одиночные пикеты против изменений Конституции, в которых предусмотрено обнуление президентских сроков

Возле памятника князю Владимиру у Кремля вечером, 10 марта, собралось более 30 человек, сообщает DW .

Протестующие вышли с табличками "Путин объявил, что будет править вечно. Я бешусь, а вы?", "Меняться должны президенты, а не Конституция. Нет путинским поправкам", "Поддерживаю четвертый и пятый сроки ... тюремные".

Полиция проверяла документы у тех, кто стоял с плакатами. Неподалеку также был припаркован полицейский автозак.

Накануне журналист и муниципальный депутат Илья Азар призвал выступить против "узурпации власти Владимиром Путиным". "Путин до 2036 года - это немыслимо", - подчеркнул он.

Читайте также: Российская Госдума обнулила президентские сроки Путина

Он заявил, что на 21 марта заявленный митинг против конституционных изменений.

Позже в мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, запрещающий массовые мероприятия до 10 апреля в связи с короновирусом.

Фото - twitter.com/GraniTweet, twitter.com/novaya_gazeta