"Аталанта" выкупит конкурента Малиновского за 15 млн евро

17 марта, 2020, 13:47

Полузащитник Марио Пашалич, права на которого принадлежат английскому "Челси", по окончании сезона станет игроком итальянской "Аталанты" на постоянной основе

Об этом сообщает журналист Nicolo Schira в twitter.

Клуб из Бергамо активирует опцию выкупа 25-летнего хорвата за 15 млн евро. Итальянцы уже согласовали с конкурентом украинца Руслана Малиновского 5-летний контракт.

В текущем сезоне Марио Пашалич провел 32 матча, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает футболиста в 20 млн евро.

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#Atalanta will buy the croatian midfielder Mario # Pašalic from #Chelsea on next summer. Percassi is going to use the option to buy for € 15M. For him 5-years contract. Total agreement. #transfers #CFC - Nicolò Schira (@NicoSchira) March 16, 2020