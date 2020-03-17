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Espreso.tvСпорт"Аталанта" выкупит конкурента Малиновского за 15 млн евро

"Аталанта" выкупит конкурента Малиновского за 15 млн евро


фото: Getty Images
Полузащитник Марио Пашалич, права на которого принадлежат английскому "Челси", по окончании сезона станет игроком итальянской "Аталанты" на постоянной основе

Об этом сообщает журналист Nicolo Schira в twitter.

Клуб из Бергамо активирует опцию выкупа 25-летнего хорвата за 15 млн евро. Итальянцы уже согласовали с конкурентом украинца Руслана Малиновского 5-летний контракт.

В текущем сезоне Марио Пашалич провел 32 матча, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает футболиста в 20 млн евро.

Читайте также: "Аталанта" отказывается отпускать Малиновского в сборную Украины

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