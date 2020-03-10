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Espreso.tvСпорт"Аталанта" Малиновского впервые в своей истории вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Аталанта" Малиновского впервые в своей истории вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов


фото: Reuters
Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" победила испанскую "Валенсию", и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Нападающий "Аталанты" Йосип Иличич оформил покер, словенском бомбардиру удалось отличиться четырьмя забитыми мячами и обеспечить своей команде выход в четвертьфинал.

Матчи четвертьфинала пройдут 7 и 14 апреля.

Лига чемпионов

1/8 финала, 2-й матч

10 марта

"Валенсия" (Испания) - "Аталанта" (Италия) 3:4

Голы: Гамейро, 21, 51, Торрес, 67 - Иличич, 3 (пен), 43 (пен), 71, 82

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