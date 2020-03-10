"Аталанта" Малиновского впервые в своей истории вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
10 марта, 2020, 23:50
Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" победила испанскую "Валенсию", и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Нападающий "Аталанты" Йосип Иличич оформил покер, словенском бомбардиру удалось отличиться четырьмя забитыми мячами и обеспечить своей команде выход в четвертьфинал.
Матчи четвертьфинала пройдут 7 и 14 апреля.
Лига чемпионов
1/8 финала, 2-й матч
10 марта
"Валенсия" (Испания) - "Аталанта" (Италия) 3:4
Голы: Гамейро, 21, 51, Торрес, 67 - Иличич, 3 (пен), 43 (пен), 71, 82
- 10 марта стало известно, что "Аталанта" из-за вспышки коронавируса отказывается отпускать Руслана Малиновского на товарищеские матчи сборной Украины против Франции и Польши.
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