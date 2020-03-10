Евро-2020: "Аталанта" отказывается отпускать Малиновского в сборную Украины
10 марта, 2020, 17:21
Итальянская "Аталанта" из-за вспышки коронавируса отказывается отпускать Руслана Малиновского на товарищеские матчи сборной Украины против Франции и Польши
Об этом сообщает "Команда 1".
Малиновский рискует пропустить товарищеские матчи против Франции и Польши. Итальянский клуб решил не отпускать своих игроков в расположение сборных в ближайшую международную паузу из-за угрозы распространения коронавируса.
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Сейчас в Италии из-за вспышки заболевания приостановлен чемпионат страны по футболу.
Сборная Украины сыграет с Францией 27 марта во Сен-Дени, а 31 марта встретится с Польшей в Хожуве.
- Напомним, товарищеский матч между сборными Польши и Украины пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса.
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