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Espreso.tvОбществоОфициальный курс: гривна потеряла 43 копейки в сутки

Официальный курс: гривна потеряла 43 копейки в сутки

Национальный банк ослабил официальный курс гривны относительно доллара на 43 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом курс доллара на 17 марта установлен на уровне 26,52 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,52. На 16 марта курс был 28,99 гривны.

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  • Напомним, по состоянию на 16 марта Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 26,09 гривен за доллар, что на 24 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

  • Всего в течение прошлой недели (9 марта) национальная валюта потеряла 1,35 грн к доллару.

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