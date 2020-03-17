Официальный курс: гривна потеряла 43 копейки в сутки

17 марта, 2020, 09:27

Национальный банк ослабил официальный курс гривны относительно доллара на 43 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом курс доллара на 17 марта установлен на уровне 26,52 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,52. На 16 марта курс был 28,99 гривны.

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