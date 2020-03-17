Официальный курс: гривна потеряла 43 копейки в сутки
17 марта, 2020, 09:27
Национальный банк ослабил официальный курс гривны относительно доллара на 43 копейки
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом курс доллара на 17 марта установлен на уровне 26,52 гривны за доллар.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,52. На 16 марта курс был 28,99 гривны.
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Напомним, по состоянию на 16 марта Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 26,09 гривен за доллар, что на 24 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
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Всего в течение прошлой недели (9 марта) национальная валюта потеряла 1,35 грн к доллару.
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