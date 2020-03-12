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Espreso.tvОбществоЗа сутки доллар подорожал еще на 31 копейку

За сутки доллар подорожал еще на 31 копейку

По состоянию на 12 марта Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 25,62 гривен за доллар, что на 31 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни к доллару установлен на таком уровне: 25,6240 гривен за 1 доллар (+0,3105 грн). При этом курс доллара на 11 марта составил 25,3135 гривен за 1 доллар.

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  • Напомним, 11 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара
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