За сутки доллар подорожал еще на 31 копейку
12 марта, 2020, 09:04
По состоянию на 12 марта Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 25,62 гривен за доллар, что на 31 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривни к доллару установлен на таком уровне: 25,6240 гривен за 1 доллар (+0,3105 грн). При этом курс доллара на 11 марта составил 25,3135 гривен за 1 доллар.
- Напомним, 11 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара
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