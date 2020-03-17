На Олимпиаде-2020 может выступить 79-летний спортсмен

17 марта, 2020, 19:17

79-летний японец Хироши Хокецу активно ведет подготовку к отборочным соревнованиям по конному спорту на Олимпиаду-2020

Об этом сообщает Xsport.ua.

Хокецу после первой Олимпиады в 1964 году оставил профессиональный конный спорт и сосредоточился на карьере. В 62 года японец вышел на пенсию и снова вернулся в спорт. Он принимал участие в Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, а в 2016 году не выступил в Рио-де-Жанейро из-за болезни своего коня.

Если 79-летний Хироши Хокецу сможет выступить на Олимпиаде в Токио, то станет старейшим участником Олимпийских игр всех времен. Сейчас рекорд принадлежит стрелку из Швеции Оскару Свану, который в 72 года взял серебро в Антверпене на Олимпиаде 1920 года.

Хироши Хокецу дебютировал на Олимпийских играх в 1964 году в 23-летнем возрасте. Тогда он занял сороковое место в конкуре.

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