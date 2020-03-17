 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоMH-17: из-за коронавируса суд по делу не будут переносить

MH-17: из-за коронавируса суд по делу не будут переносить


фото: reuters
В Нидерландах из-за вспышки коронавируса не будут переносить судебное заседание по делу МН-17, назначенное на 23 марта

Об этом сообщает " Укринформ ".

"23 марта 2020 в 10:00 слушания по делу MH-17   состоятся, но без присутствия общественности и прессы ", - сообщили в суде.

Следить за судебным процессом все желающие смогут через прямую трансляцию.

В судебном комплексе "Схипхол" 10 марта состоялось второе судебное заседание по делу МН-17. Суд объявил перерыв до 23 марта 2020 года.

  • Напомним, гражданина РФ Олега Пулатова, известного по прозвищу "Гюрза" и "Халиф", по делу об атаке на Boeing 777 будут защищать голландские адвокаты.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 марта, 2020 вторник

больше новостей

17 марта, 2020 вторник

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать