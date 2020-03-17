MH-17: из-за коронавируса суд по делу не будут переносить

Об этом сообщает " Укринформ ".

"23 марта 2020 в 10:00 слушания по делу MH-17 состоятся, но без присутствия общественности и прессы ", - сообщили в суде.

Следить за судебным процессом все желающие смогут через прямую трансляцию.

В судебном комплексе "Схипхол" 10 марта состоялось второе судебное заседание по делу МН-17. Суд объявил перерыв до 23 марта 2020 года.