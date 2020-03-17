MH-17: из-за коронавируса суд по делу не будут переносить
17 марта, 2020, 13:24
В Нидерландах из-за вспышки коронавируса не будут переносить судебное заседание по делу МН-17, назначенное на 23 марта
Об этом сообщает " Укринформ ".
"23 марта 2020 в 10:00 слушания по делу MH-17 состоятся, но без присутствия общественности и прессы ", - сообщили в суде.
Следить за судебным процессом все желающие смогут через прямую трансляцию.
В судебном комплексе "Схипхол" 10 марта состоялось второе судебное заседание по делу МН-17. Суд объявил перерыв до 23 марта 2020 года.
- Напомним, гражданина РФ Олега Пулатова, известного по прозвищу "Гюрза" и "Халиф", по делу об атаке на Boeing 777 будут защищать голландские адвокаты.
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