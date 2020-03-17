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Espreso.tvОбществоКоронавирус: у двух сотрудников ВОЗ обнаружили заражение

Коронавирус: у двух сотрудников ВОЗ обнаружили заражение


фото: reuters
У двух сотрудников Всемирной организации здравоохранения выявили инфицирование коронавирусом

Об этом сообщил официальный представитель организации Кристиан Линдмаер, передает Радио Свобода .

"Это первые случаи заболевания в ВОЗ", - отмечает агентство Reuters.

Отмечается, что симптомы заболевания COVID-10 в них проявились дома, после теста болезнь подтвердили.

Были ли задействованы эти сотрудники в борьбе с коронавирусом, не уточняется.

По словам Линдмаера, в женевской штаб-квартире ВОЗ работает около 2400 сотрудников и консультантов, и большинство из них сейчас работают из дома, чтобы уменьшить возможность распространения вируса.

Швейцария пока сообщила о более 2200 случаев инфицирования, 21 человек умер.

  • Напомним, что сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).
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