Коронавирус: у двух сотрудников ВОЗ обнаружили заражение

Об этом сообщил официальный представитель организации Кристиан Линдмаер, передает Радио Свобода .

"Это первые случаи заболевания в ВОЗ", - отмечает агентство Reuters.

Отмечается, что симптомы заболевания COVID-10 в них проявились дома, после теста болезнь подтвердили.

Были ли задействованы эти сотрудники в борьбе с коронавирусом, не уточняется.

По словам Линдмаера, в женевской штаб-квартире ВОЗ работает около 2400 сотрудников и консультантов, и большинство из них сейчас работают из дома, чтобы уменьшить возможность распространения вируса.

Швейцария пока сообщила о более 2200 случаев инфицирования, 21 человек умер.