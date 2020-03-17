Коронавирус: у двух сотрудников ВОЗ обнаружили заражение
17 марта, 2020, 15:13
У двух сотрудников Всемирной организации здравоохранения выявили инфицирование коронавирусом
Об этом сообщил официальный представитель организации Кристиан Линдмаер, передает Радио Свобода .
"Это первые случаи заболевания в ВОЗ", - отмечает агентство Reuters.
Отмечается, что симптомы заболевания COVID-10 в них проявились дома, после теста болезнь подтвердили.
Были ли задействованы эти сотрудники в борьбе с коронавирусом, не уточняется.
По словам Линдмаера, в женевской штаб-квартире ВОЗ работает около 2400 сотрудников и консультантов, и большинство из них сейчас работают из дома, чтобы уменьшить возможность распространения вируса.
Швейцария пока сообщила о более 2200 случаев инфицирования, 21 человек умер.
- Напомним, что сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).
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