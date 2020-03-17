"Они чувствуют себя лучше": Тома Хэнкса и его жену выписали из больницы

17 марта, 2020, 12:04

Голливудского актера Тома Хэнкса и его жену Риту Уилсон выписали из больницы, пока пара находится на домашнем карантине

Об этом сообщил на странице в Instagram их сын Чет Хэнкс.

"Быстрое восстановление моей родни, они уже не в госпитале. Конечно, они все еще находятся на домашнем карантине, однако чувствуют себя уже значительно лучше. Так что это облегчение", - говорится в сообщении.

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Также Чет обратился к сторонникам звездного отца, которые подняли панику после госпитализации. В пандемии коронавируса Чет посоветовал всем сохранять спокойствие, следить за здоровьем и заботиться о себе и своих родных.