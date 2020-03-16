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Espreso.tvОбществоКоронавирус диагностировали у голливудского актера Идриса Эльбы

Коронавирус диагностировали у голливудского актера Идриса Эльбы

Голливудский актер Идрис Эльба, известный по фильмам "28 недель спустя", "Рок-н-рольщик", "Прометей", "Тихоокеанский рубеж", трилогии "Тор" и "Мстители", попал в число знаменитостей, пострадавших от коронавируса

Об этом он рассказал в Twitter на видео

"Сегодня утром тест дал положительный результат на наличие в организме вируса COVID-19. У меня нет никаких симптомов, но я решил изолировать себя, чтобы не стать источником вируса. Друзья, оставайтесь дома и будьте прагматичными. Буду держать вас в курсе. Без паники ", - написал актер.
  • Напомним, американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом COVID-19 .
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