Коронавирус диагностировали у голливудского актера Идриса Эльбы
16 марта, 2020, 21:53
Голливудский актер Идрис Эльба, известный по фильмам "28 недель спустя", "Рок-н-рольщик", "Прометей", "Тихоокеанский рубеж", трилогии "Тор" и "Мстители", попал в число знаменитостей, пострадавших от коронавируса
Об этом он рассказал в Twitter на видео
"Сегодня утром тест дал положительный результат на наличие в организме вируса COVID-19. У меня нет никаких симптомов, но я решил изолировать себя, чтобы не стать источником вируса. Друзья, оставайтесь дома и будьте прагматичными. Буду держать вас в курсе. Без паники ", - написал актер.
This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I'm doing. No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ- Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020
- Напомним, американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом COVID-19 .
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