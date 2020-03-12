Том Хэнкс и его жена заболели коронавирусом

12 марта, 2020, 08:17

Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом COVID-19

Об этом актер написал на своей странице в Facebook.

"Мы чувствовали себя немного уставшими, как будто у нас простуда, тело болело. У Риты (жена актера - ред.) был озноб, который появлялся и исчезал, и небольшая температура. Мы прошли тестирование на коронавирус и оно оказалось положительным ", - сказал Хэнкс.

По словам артиста, сейчас они с женой находятся в Австралии и будут находится в изоляции до выздоровления.

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"Что делать дальше? У врачей есть протоколы лечения, которые необходимо соблюдать. Наша семья будет на карантине столько, сколько нужно для безопасности окружающих ", - написал он.