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Espreso.tvМирТом Хэнкс и его жена заболели коронавирусом

Том Хэнкс и его жена заболели коронавирусом


фото: Reuters
Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом COVID-19

Об этом актер написал на своей странице в Facebook.

"Мы чувствовали себя немного уставшими, как будто у нас простуда, тело болело. У Риты (жена актера - ред.) был озноб, который появлялся и исчезал, и небольшая температура. Мы прошли тестирование на коронавирус и оно оказалось положительным ", - сказал Хэнкс.

По словам артиста, сейчас они с женой находятся в Австралии и будут находится в изоляции до выздоровления.

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"Что делать дальше? У врачей есть протоколы лечения, которые необходимо соблюдать. Наша семья будет на карантине столько, сколько нужно для безопасности окружающих ", - написал он.

 

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