Эвакуация украинцев из-за коронавируса: Зеленский призвал регистрироваться в системе ДРУГ
17 марта, 2020, 22:05
Президент Владимир Зеленский объяснил украинцам, которые сейчас находятся за пределами страны, как они смогут вернуться в Украину
Об этом президент заявил в своем видеообращении, передает Эспрессо.TV .
Президент призвал людей регистрироваться в системе ДРУГ (https://friend.mfa.gov.ua/#/).
Те, кому не удастся зарегистрироваться необходимо обратиться в украинское посольство или консульство на территории страны пребывания. Это можно сделать по электронной почте или по телефону горячей линии.
"Нами сформированы так называемые хабовые точки. Попав туда, вы сможете добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам. Это следующие города: Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Прага, Берлин, Варшава, Перемышль, Вена, Братислава, Рига, Вильнюс . Вся подробная информация будет на официальном сайте МИДа", - сказал Зеленский.
- Напомним, ранее СНБО обратился к украинцам за рубежом, чтобы те вернулись в страну до 17 марта.
- В Австрии ряд украинцев оказались в критической ситуации из-за невозможности добраться домой, их пустили на территорию посольства Украины.
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