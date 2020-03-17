Если масок нет, а их заставляют надевать в транспорте - это вообще абсурд, - нардеп Стефанишина

17 марта, 2020, 21:15

Нардеп от "Голоса" Ольга Стефашина считает, что медицинские маски в транспорте это неправильная мера в противодействии коронавирусу

Об этом нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина заявила в "Большом эфире Василия Зимы", передает Еспресо.TV.

"ВОЗ рекомендует надевать маски в первую очередь людям, которые заболели, которые имеют респираторные заболевания. Эти маски, которые сегодня будут вынуждены надевать все киевляне в транспорте - маски, которые по сути не гарантируют никакой защиты", - считает Стефанишина.

По ее словам, маска не защищает от вируса неинфицированных, ведь вирус может попасть в организм через глаза.

"Поэтому шаг киевской власти показался мне очень странным", - прокомментировала Стефанишина решение КГГА об обязательности масок в общественном транспорте.

"Рациональное использование масок должно быть не только на страницах рекомендаций ВОЗ, но и в головах чиновников, которые такие рекомендации дают", - заявила она.

"Я бы призвала КГГА все же такое распоряжение отменить. Сегодня очень много шагов, которые сделаны, некоторые из них очень правильные, некоторые спорные. Но этот шаг удивил. Если масок нет, а их заставляют надевать в транспорт - вообще абсурд. Я действительно подчеркиваю, что это неправильно, с точки зрения здравого смысла, рекомендация вообще. И поэтому, и потому, что масок действительно дефицит такое решение не является правильным сегодня", - подчеркнула депутат.